У селі Копанки на Харківщині знайшли масове поховання

У Борівському районі Харківщини виявили масове поховання. За попередніми даними, в могилі поховано щонайменше 17 людей — цивільних і військових ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки. Окупанти збирали тіла загиблих по всьому району, а 13 квітня привезли їх на двох вантажівках, екскаватором вирили яму завглибшки до 3 метрів і скинули в неї всі тіла. Потім місце поховання зрівняли танками.

«Попередньо, ми маємо дані про щонайменше 17 тіл загиблих. Місцеві кажуть, що наші військові загинули в бою, і їх тут поховали, росіяни не поставили жодної позначки на могилі та не давали це зробити селянам. Лише на Великдень дозволили людям прийти на кладовище. Люди знайшли три хрести та в такий спосіб позначили периметр могили, прибрали бурʼяни», — розказав заступник начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Дмитро Сойма.