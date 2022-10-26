У Харківській області почали ексгумацію тіл на місці масового поховання українських військових

У Харківській області розпочали ексгумацію тіл із місця масового поховання українських військових. Вони загинули у квітні під час відступу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

«За свідченнями місцевих мешканців, рашисти збирали тіла у дві вантажівки. На кладовищі скинули в яму. Насипом. Як дрова. Не зробили жодної позначки про поховання», — зазначив він.

На Великдень місцеві жителі самостійно поставили на місці поховання хрести та надалі доглядали за братською могилою.

Під час ексгумації 26 жовтня через погану погоду змогли дістати тіла лише трьох військових. Загалом у могилі мають бути близько 17 тіл.