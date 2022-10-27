Папа Франциск назвав порнографію пороком, який мають «навіть священники та черниці»

Папа Римський Франциск попередив священників і черниць про небезпеку перегляду порнографії в інтернеті, мовляв, це «послаблює їхні серця».

Про це повідомляє BBC.

За словами Франциска, порнографія — це «порок, який мають дуже багато людей… навіть священники та черниці».

«Чисте серце, яке щодня приймає Ісуса, не може сприйняти цю порнографічну інформацію... І якщо ви можете видалити це зі свого мобільного телефона, видаліть, щоб ви не мали спокуси в руці. І якщо ви не можете його видалити, добре захищайтеся, щоб не потрапити в це. Кажу: це ослаблює душу. Звідти входить диявол: він послаблює священницьке серце», — сказав він у зверненні до священників і семінаристів.

Церковне вчення розглядає порнографію як злочин проти цнотливості.