Pornhub назвав підсумки 2021 року. В Україні найбільше шукали просто секс і Лану Роудс

Порносайт Pornhub опублікував звіт із підсумками 2021 року, в якому вказав головні тренди року, популярні запити, статистику переглядів і детально відобразив показники країн зі списку Топ-20, до якого входить й Україна.

Цього року головним запитом став хентай — жанр японської анімації та коміксів. Наступними популярними темами стали романтика, груповий секс, фітнес, обмін, челендж, трансгендер, готи, сусіди та запит «як», за допомогою якого люди шукали відеоуроки чи «інструкції».

Pornhub

Хентай був і найчастішим пошуковим запитом. Далі йдуть «японські» та «лесбійки».

Pornhub

Список найпопулярніших порнозірок очолила американка Лана Роудс (Lana Rhoades). За нею йде Абелла Денджер (Abella Danger) єврейсько-українського походження, а на третьому місці російська порноактриса Єва Ельфі (Eva Elfie).

Pornhub

Українці у 2021 році найчастіше шукали просто «секс», «російське домашнє» порно і «лесбійське» порно. У тренді пошуків — «великим планом» і «куколд». Топ категорії — MILF і хентай. У списку пʼяти популярних порнозірок — Лана Роудс (Lana Rhoades), Єва Ельфі (Eva Elfie), Міа Халіфа (Mia Khalifa), Лексі Лор (Lexi Lore) і Міні Діва (Mini Diva).