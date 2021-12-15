Pornhub назвал итоги 2021 года. В Украине больше всего искали просто секс и Лану Роудс

Порносайт Pornhub опубликовал отчет с итогами 2021 года, в котором указал главные тренды года, популярные запросы, статистику по просмотрам и подробно отобразил показатели по странам из списка Топ-20, в который входит и Украина.

В этом году главным запросом стал хентай — жанр японской анимации и комиксов. Следующими популярными темами стали романтика, групповой секс, фитнес, обмен, челлендж, трансгендер, готы, соседи и запрос «как», с помощью которого люди искали видеоуроки или «инструкции».

Pornhub

Хентай был и самым частым поисковым запросом. Далее идут «японские» и «лесбиянки».

Pornhub

Список самых популярных порнозвезд возглавила американка Лана Роудс (Lana Rhoades). Следом за ней идет Абелла Дэнджер (Abella Danger) еврейско-украинского происхождения, а на третьем месте российская порноактриса Ева Эльфи (Eva Elfie).

Pornhub

Украинцы в 2021 году чаще всего искали просто «секс», «русское домашнее» порно и «лесбийское» порно. В тренде поисков — «крупным планом» и «куколд». Топ категории — MILF и хентай. В списке пяти популярных порнозвезд — Лана Роудс (Lana Rhoades), Ева Эльфи (Eva Elfie), Миа Халифа (Mia Khalifa), Лекси Лор (Lexi Lore) и Мини Дива (Mini Diva).