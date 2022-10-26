На Запоріжжі в російському полоні перебувають 208 людей

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники викрали та взяли в полон загалом 540 людей, 208 з них досі в полоні.
Про це на брифінгу повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
«Є чітка цифра: у полон захопили 540 людей, з них 208 продовжують перебувати в полоні, решту звільнили», — сказав він.
Починаючи з березня в полоні перебувають міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв і перший заступник міського голови Енергодару Іван Самойдюк. Наразі про їхнє місцезнаходження нічого невідомо.
- Уночі росіяни застосували реактивні системи залпового вогню із запалювальними боєприпасами по місту Оріхів та селу Преображенка в Запорізькій області. Наразі відомо про двох загиблих людей та одну поранену жінку в Преображенці.