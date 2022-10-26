Росіяни обстріляли Оріхів запалювальними боєприпасами — двоє людей загинули

Уночі росіяни застосували реактивні системи залпового вогню із запалювальними боєприпасами по місту Оріхів та селу Преображенка в Запорізькій області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

Унаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі міста та приватних будинках навколо. Горіли шість квартир. Загальна площа пожежі перевищувала 400 квадратних метрів.

Наразі відомо про двох загиблих людей та одну поранену жінку в селі Преображенка.

«Місто Оріхів і села навколо майже щодня зазнають ворожих атак. Ворог системно знищує населений пункт. Закликаємо жителів Оріхова евакуюватись у безпечні місця. Наразі така можливість є. За процес відповідає місцева влада, вона готова надати транспорт і прихисток», — зазначив Старух.