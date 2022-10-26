Мінреінтеграції: На нещодавно звільнених територіях ексгумували майже тисячу тіл загиблих

На звільнених восени територіях ексгумували приблизно тисячу тіл загиблих військових і цивільних громадян.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
«У результаті пошукової роботи вже ексгумували приблизно тисячу тіл загиблих героїв і мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі — на місці одного з наймасовіших поховань», — йдеться в заяві відомства.
Там підкреслили, що точні дані стануть відомі лише після експертизи. Роботи з ексгумації тривають у співпраці із силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при обласних військово-цивільних адміністраціях.
- Голова Донецької області Павло Кириленко заявив, що на звільнених територіях області вже ексгумували 131 тіло, але ця цифра збільшуватиметься, оскільки могили ще знаходять.
- У середині жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на деокупованих територіях Харківської області вже ексгумували понад 600 тіл загиблих.