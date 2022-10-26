Україна отримає €2 мільйони грантових коштів на відновлення зруйнованих закладів охорони здоровʼя

Україна отримає €2 мільйони грантових коштів на відновлення низки закладів охорони здоровʼя, які постраждали внаслідок військової агресії.
Про це повідомила пресслужба Мінрегіону.
На 5-му Німецько-Українському економічному форумі в Берліні Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Програма розвитку Організації Обʼєднаних Націй (ПРООН) підписали грантову угоду про підтримку програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні».
Україна очікує на початок першого конкурсу пропозицій у рамках цієї програми, щоб муніципалітети могли надати свої пропозиції щодо термомодернізації або ремонту, зокрема дитячих садків, шкіл і медичних закладів.
- Верховна Рада ухвалила закон про створення Фонду ліквідації наслідків російської агресії. Звідти кошти направлятимуть на відновлення, реконструкцію будівель, відновлення електро-, газо- і водопостачання, а також на закупівлю майна замість того, що вкрали росіяни.