Рада створила Фонд ліквідації наслідків російської агресії. Його поповнюватимуть націоналізованим майном

Верховна Рада ухвалила закон про створення Фонду ліквідації наслідків російської агресії. Звідти йтимуть кошти на відновлення, реконструкцію будівель, відновлення електро-, газо- та водопостачання, а також на закупівлю вкраденого росіянами майна.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
За це рішення проголосував 251 нардеп.
Закон передбачає, що всі кошти, отримані від націоналізації майна та від його продажу йтимуть до спецфонду. Гроші з цього фонду використовуватимуть за погодженням із комітетом Верховної Ради.
Планується, що із цього Фонду фінансуватимуться:
- будівництво громадських будівель;
- реконструкція та капітальний ремонт критичної інфраструктури;
- реконструкція та капітальний ремонт житла для переселенців;
- розроблення проєктної документації;
- придбання житла для постраждалих від війни;
- закупівля обладнання для закладів освіти;
- відновлення освітлення, електропостачання та газопостачання.
Головна умова — усе це стосуватиметься лише обʼєктів, зруйнованих або пошкоджених унаслідок російської агресії.
- Верховна Рада розглядатиме проєкт закону про націоналізацію активів рф в Україні. До переліку, який склав уряд, увійшли 903 обʼєкти. Відповідний список підготував Кабмін і погодила РНБО. Націоналізувати обʼєкти рф можуть за особливою процедурою та окремим механізмом, який ухвалили у квітні спеціальним законом про примусове відчуження права власності рф та її резидентів. За цим механізмом президент вводить у дію рішення РНБО указом, а Верховна Рада затверджує указ президента окремим законопроєктом.