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Рада створила Фонд ліквідації наслідків російської агресії. Його поповнюватимуть націоналізованим майном

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Верховна Рада ухвалила закон про створення Фонду ліквідації наслідків російської агресії. Звідти йтимуть кошти на відновлення, реконструкцію будівель, відновлення електро-, газо- та водопостачання, а також на закупівлю вкраденого росіянами майна.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За це рішення проголосував 251 нардеп.

Закон передбачає, що всі кошти, отримані від націоналізації майна та від його продажу йтимуть до спецфонду. Гроші з цього фонду використовуватимуть за погодженням із комітетом Верховної Ради.

Планується, що із цього Фонду фінансуватимуться:

  • будівництво громадських будівель;
  • реконструкція та капітальний ремонт критичної інфраструктури;
  • реконструкція та капітальний ремонт житла для переселенців;
  • розроблення проєктної документації;
  • придбання житла для постраждалих від війни;
  • закупівля обладнання для закладів освіти;
  • відновлення освітлення, електропостачання та газопостачання.

Головна умова — усе це стосуватиметься лише обʼєктів, зруйнованих або пошкоджених унаслідок російської агресії.

  • Верховна Рада розглядатиме проєкт закону про націоналізацію активів рф в Україні. До переліку, який склав уряд, увійшли 903 обʼєкти. Відповідний список підготував Кабмін і погодила РНБО. Націоналізувати обʼєкти рф можуть за особливою процедурою та окремим механізмом, який ухвалили у квітні спеціальним законом про примусове відчуження права власності рф та її резидентів. За цим механізмом президент вводить у дію рішення РНБО указом, а Верховна Рада затверджує указ президента окремим законопроєктом.