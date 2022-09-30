Рада голосуватиме за законопроєкт про націоналізацію всіх російських активів на території України

На наступному засіданні Верховної Ради України буде розглянуто проєкт закону про націоналізацію всіх російських активів.

Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Він попросив депутатів без зволікань та одноголосно підтримати цей законопроєкт, аби «демонтувати російський вплив в Україні».

За його словами, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо застосування санкцій до «значущих фізичних та юридичних осіб росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України та спільноти демократичних народів».

Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив під час телемарафону, що у санкційному пакеті тисячі прізвищ і компаній.

«У цих санкціях великий «пакет» російських олігархів, російських промислових компаній, чиновників, депутатів держдуми. Це дуже великий проєкт. Ми над ним дуже довго працювали. Там тисячі прізвищ, тисячі компаній, які увійшли до цього санкційного пакета», — сказав він, передає Інтерфакс-Україна.