Премʼєр Шмигаль: Німецька система ППО IRIS-T збила 9 російських ракет із 10

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль похвалився роботою німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T. Вона змогла збити девʼять російських ракет із десяти.

Про це він повідомив на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України, пише Інтерфакс.

«Німецька зброя чудово себе показує на полі бою, вона захищає наші життя, нашу інфраструктуру і чудово працює. Девʼять із десяти ракет система IRIS-T змогла знешкодити», — зазначив Шмигаль.

Також премʼєр подякував Німеччині за те, що вона є другим за обсягом донором військової допомоги Україні.