Німеччина виділить Україні €20 млн на обладнання для постраждалої від російських ударів енергоінфраструктури

Німеччина виділить Україні €20 млн на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе ліквідовувати наслідки російських атак на критичну інфраструктуру.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Такої домовленості вдалося досягнути під час зустрічі з міністеркою навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Німеччини Штеффі Лемке.

За його словами, уже найближчим часом українська та німецького сторони фіналізують цю домовленість. «На виділені Німеччиною кошти буде закуплено усе необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні дизельні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції. Альтернативні джерела енергії в Україні будуть», – підкреслив Чернишов