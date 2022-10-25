WP: Голова «ПВК Вагнера» євген пригожин висловлював путіну незгоду з рішеннями щодо війни, його вплив зростає

Творець і голова «ПВК Вагнера» євген пригожин — один з небагатьох в оточенні лідера росії, хто відкрито висловлював путіну «значну» незгоду з рішеннями щодо війни проти України.

Про це пише The Washington Post із посиланням на американських офіційних осіб.

За їхніми даними, пригожин різко критикував військове керівництво росії, а його останні публічні заяви перегукуються з тим, що він казав путіну особисто.

Американська сторона вважає, що вплив пригожин зростає, особливо на тлі провалів військ росії та хиткого становища формального керівництва російського оборонного істеблішменту. Американська розвідка зробила з цього приводу окрему доповідь, в якій проаналізувала напружені стосунки між міністром оборони сергієм шойгу і пригожиним.

Останній невдоволений тим, що міноборони рф надто покладається на бійців «ПВК Вагнера», але не дає достатньо ресурсів.