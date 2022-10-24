Мінцифри працює над оформленням іпотеки через «Дію» для трьох категорій населення

Віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтервʼю «Бабелю» повідомив, що його відомство зараз працює над цифровою іпотекою для військових, медиків та вчителів.

«От уявіть, ви хочете купити квартиру в іпотеку, заходите в «Дію», натискаєте «отримати іпотеку» ― і формується ваша заявка в банк, а можна кілька. Після того вони вам надсилають відповідь про умови та відсотки. І немає дзвінків, принижень, запитань про те, скільки ви заробляєте. Думаю, запустимо наприкінці жовтня, і для нас це буде технологічна революція», ― каже він.