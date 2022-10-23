У російському Іркутську військовий літак упав на будинок

У російському місті Іркутськ на двоповерховий будинок упав військовий літак Су-30.
Про це повідомив губернатор регіону Ігор Кобзєв.
Після падіння літака спалахнула пожежа площею 200 кв. м. У МНС росії стверджують, що Су-30 здійснював навчальний політ. Обидва пілоти загинули. За попередніми даними, серед цивільних жертв немає.
- 17 жовтня біля житлового будинку в російському Єйську впав винищувач Су-34, який міг нести на борту повний бойовий комплект. Згодом міноборони рф підтвердило падіння Су-34. За заявою відомства, літак впав «при наборі висоти під час навчального польоту». Тоді загинули 15 людей, 26 — отримали поранення.