У російському Іркутську військовий літак упав на будинок

У російському місті Іркутськ на двоповерховий будинок упав військовий літак Су-30.

Про це повідомив губернатор регіону Ігор Кобзєв.

Після падіння літака спалахнула пожежа площею 200 кв. м. У МНС росії стверджують, що Су-30 здійснював навчальний політ. Обидва пілоти загинули. За попередніми даними, серед цивільних жертв немає.