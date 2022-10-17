У російському Єйську розбився військовий літак. Він впав у житловий район

У російському місті Єйськ, що на березі Азовського моря, розбився військовий літак.

Видання Meduza і низка пабліків Telegram-каналів пишуть, що літак впав у двір біля багатоповерхівки, після чого вибухнув. Судячи з фото, пілот встиг катапультуватися, але на вкрай низькій висоті.

На відео видно, що частина багатоповерхівки з першого по останній поверх палає. Вибухи на місці події продовжують лунати. Ймовірно, це детонує боєкомплект літака.

За даними каналу «112», впав винищувач Су-34, який міг нести на борту повний бойовий комплект. Постраждало щонайменше 15 квартир.

Міноборони рф підтверджує падіння Су-34. За заявою відомства, літак впав «при наборі висоти під час навчального польоту».