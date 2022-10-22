У Херсоні майже повністю зник інтернет

В окупованому Херсоні майже повністю зник інтернет.
Про це свідчать дані експертної групи NetBlocks, яка відслідковує роботу інтернету в різних країнах.
«Поточні метрики показують, що мережі в Херсоні, Україна, які були перенаправлені до росії через російсько-кримського інтернет-провайдера «Міранда», відключилися», — йдеться в повідомленні.
- Зранку 22 жовтня окупаційна адміністрація вимагала від мешканців «негайно залишити місто» через наступ ЗСУ. Колаборанти вже тікають з міста на лівий берег Дніпра.
- Крім того, окупанти скидають воду з Каховського водосховища, щоб нібито мінімізувати можливі можливі наслідки «негативних подій» на ГЕС. Українська сторона повідомляла, що росіяни замінували станцію і готуються її підірвати.