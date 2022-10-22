Китайські держЗМІ: Колишній лідер Ху Цзіньтао, якого вивели зі з’їзду Компартії, «почувається недобре»

Китайські державні ЗМІ заявили, що колишнього лідера Китаю Ху Цзіньтао вивели із зали під час зʼїзду Компартії, тому що він «почувається недобре».
Таку інформацію поширили державні ЗМІ та агенції, повідомляють AFP, Barrons і Al Jazeera.
Репортер Xinhua Лю Цзявень заявив, що Цзіньтао хотів залишитися на засіданні до самого кінця, попри свій поганий стан. Однак ексгенсека КНР вивели в кімнату відпочинку, де йому «стало краще».
Ця подія була досить незвичайною для зʼїзду Комуністичної партії. Відомо, що Ху Цзіньтао тривалий час виступає за «колективне» управління країною та введення обмежень за віком і термінами.
- 22 жовтня пройшов ХХ зʼїзд керівної Комуністичної партії Китаю. На ньому затвердили поправки, які дозволять китайському лідеру Сі Цзіньпіну втретє поспіль очолити країну. На зʼїзді члени партії визначили Сі як «основного» лідера партії та закріпили його ідеї як керівні принципи майбутнього розвитку країни.
- Сі Цзіньпін мав завершувати своє правління в Китаї, оскільки спливав уже другий його термін на посаді очільника Компартії, але на цьому зʼїзді йому фактично дозволили продовжувати керувати країною далі. Так він став найавторитетнішим лідером Китаю з часів Мао Цзедуна.
- У неділю, 23 жовтня, у Китаї призначать новий склад Політбюро ЦК і постійного комітету Політбюро. Очікуєтсья, що тоді ж Сі Цзіньпіна офіційно затвердять на третій термін.