Китайські держЗМІ: Колишній лідер Ху Цзіньтао, якого вивели зі з’їзду Компартії, «почувається недобре»

Китайські державні ЗМІ заявили, що колишнього лідера Китаю Ху Цзіньтао вивели із зали під час зʼїзду Компартії, тому що він «почувається недобре».

Таку інформацію поширили державні ЗМІ та агенції, повідомляють AFP, Barrons і Al Jazeera.

Репортер Xinhua Лю Цзявень заявив, що Цзіньтао хотів залишитися на засіданні до самого кінця, попри свій поганий стан. Однак ексгенсека КНР вивели в кімнату відпочинку, де йому «стало краще».

Ця подія була досить незвичайною для зʼїзду Комуністичної партії. Відомо, що Ху Цзіньтао тривалий час виступає за «колективне» управління країною та введення обмежень за віком і термінами.