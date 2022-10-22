В росії заявили про обстріл прикордонного міста Шебекіно. Є загиблі, частина міста без електропостачання

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив про обстріл міста Шебекіно, що за 7 км від кордону з Україною.

Він не уточнив, які самі об’єкти в місті потрапили під обстріли, але вказав, що загинули двоє цивільних і ще 11 осіб поранені. З них у важкому стані четверо осіб. Слідчий комітет рф заявив, що серед загиблих є неповнолітній.

Місцеві Telegram-канали пишуть про пожежу в ТЦ «Галерея».

За словами губернатора, частина міста (майже 15 тисяч абонентів) залишилася без електропостачання.