Під російським Бєлгородом горить завод. Влада каже про обстріл ЗСУ, є поранені

У російській Бєлгородській області горить завод.

Губернатор області Вʼячеслав Гладков заявив про «обстріл ЗСУ». За його словами, український снаряд нібито поцілив в «одне з промислових підприємств» міста Шебекіно, одна жінка поранена.

Місцеві ЗМІ та пабліки повідомляють, що горить лакофарбовий завод. Жителі на відео кажуть про вибухи під час пожежі.

Удень, о 14:30, Гладков заявляв про обстріли села Муром Шебекінського округу. Там нібито постраждали школа, дитячий садок і приватні житлові будинки. Жертв, за його словами, немає.