В Італії оголосили більшість складу нового уряду. Його вперше в історії країни очолить жінка

В Італії оголосили більшість складу нового уряду країни. Його вперше в історії очолить жінка — лідерка партії «Брати Італії» Джорджа Мелоні.

Про це пише ANSA.

Вона також оголосила більшість кандидатів на ключові посади в уряді. Зокрема, Міністерство внутрішніх справ очолить представник «Ліги» Маттео Пʼянтедозі, який уже працював керівником апарату в уряді Маттео Сальвіні.

Міністром оборони має стати співзасновник «Братів Італії» Гвідо Крозетто. Він має тривалий досвід у політиці, але у 2018 році пішов із неї та присвятив себе сімейному бізнесу.

Водночас Міністерство закордонних справ очолить представник «Вперед, Італіє!» Антоніо Таяні, який у 2017—2019 роках був президентом Європарламенту. Таяні також буде заступником премʼєр-міністра.

Сам лідер «Ліги» Маттео Сальвіні суміщатиме посади віцепремʼєра і міністра інфраструктури.