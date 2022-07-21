Президент Італії Маттарелла прийняв відставку премʼєра Маріо Драгі

Премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі 21 липня офіційно подав у відставку під час зустрічі з президентом Серджіо Маттареллою. Маттарелла її прийняв.

Про це повідомляє DW.

Очікують, що Маттарелла оголосить нові вибори, які, ймовірно, відбудуться восени. Президент Італії попросив Драгі поки що залишитися на посаді глави тимчасового уряду.