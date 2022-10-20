«Укргідрометцентр»: Зима цього року буде теплішою, ніж зазвичай

«Укргідрометцентр» спрогнозував імовірний перебіг зими, проаналізувавши дані метеорологічних спостережень за останні 80—100 років. Синоптики прогнозують, що ця зима буде теплішою, ніж зазвичай, а періоди низьких температур будуть нетривалими.

В установі кажуть, що за останні 30 років падіння температури нижче +8 °C відбувається в кінці жовтня, а у деяких регіонах — на початку листопада і пізніше. З огляду на це синоптики очікують, що так буде й цього року.

Середня температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилася на 2—2,5 °C. Суттєво скоротилася тривалість зимового періоду з температурою нижче нуля, а кількість температурних рекордів з високою температурою значно зросла.

Тому синоптики прогнозують середню температуру взимку на 1—2 °C вищу за норму, малу імовірність тривалих періодів дуже холодної погоди (до -30 °C) і короткочасні суттєві похолодання тривалістю до пʼяти діб.

Наголошується, що перенесення початку опалювального періоду на пізніші терміни та його закінчення раніше, ніж зазвичай, є обґрунтованим.