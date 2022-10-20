Антимонопольний комітет викрив змову на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту в Києві

Антимонопольний комітет викрив змову двох компаній, які брали участь у тендерах з виконання проєктних і вишукувальних робіт на Подільсько-Воскресенському мосту в Києві. Їх оштрафували.

Про це пише пресслужба АМКУ.

«Під час розгляду справи Північне МТВ встановило, що ТОВ «ФОРМА» та ТОВ «ІБК «УКРБУД» погоджували свої дії, зокрема використовували спільні ІР-адреси для керування рахунками та для звітності до органів ДПС, синхронно діяли під час отримання банківських гарантій тощо», — зазначили там.

З огляду на ці факти в АМКУ вирішили, що компанії діяли за змовою і порушили законодавство. Тому на них наклали штраф і заборонили брати участь у торгах протягом трьох років.