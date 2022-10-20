Антимонопольний комітет викрив змову на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту в Києві

Антимонопольний комітет викрив змову двох компаній, які брали участь у тендерах з виконання проєктних і вишукувальних робіт на Подільсько-Воскресенському мосту в Києві. Їх оштрафували.
Про це пише пресслужба АМКУ.
«Під час розгляду справи Північне МТВ встановило, що ТОВ «ФОРМА» та ТОВ «ІБК «УКРБУД» погоджували свої дії, зокрема використовували спільні ІР-адреси для керування рахунками та для звітності до органів ДПС, синхронно діяли під час отримання банківських гарантій тощо», — зазначили там.
З огляду на ці факти в АМКУ вирішили, що компанії діяли за змовою і порушили законодавство. Тому на них наклали штраф і заборонили брати участь у торгах протягом трьох років.
- Подільсько-Воскресенський міст має зʼєднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Будівництво, розпочате у 1993 році (фактично у 2003 році), неодноразово зупиняли через брак фінансування.
- Мер столиці Віталій Кличко планував відкрити міст до кінця 2021 року.
- 19 жовтня Київська прокуратура розкритикувала рішення міськради виділити 183 мільйони гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Керівник Київської міської прокуратури звернувся до мера з проханням винести на розгляд міськради питання про скасування цього рішення та направити ці кошти на більш нагальні потреби столиці.