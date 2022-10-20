За 10 днів росія випустила по Україні 154 ракети та 176 дронів

Росіяни різко збільшили удари по Україні за допомогою іранських дронів і ракет. Водночас ефективність українських систем ППО стала на порядок вищою.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, від 10 жовтня росіяни випустили по Україні 154 ракети. Це у сім разів більше за ту кількість, що ворог застосував у першу декаду жовтня (21 ракета).

Основним типом ракетного озброєння, яким росіяни били по Україні, стали крилаті ракети повітряного базування. Також окупаційні війська збільшили інтенсивність застосування ракет наземного базування.

Водночас ефективність української системи ППО залишається на досить високому рівні.

«64%, а це 81 ракета, було знищено», — додав Громов.

Також він розповів, що росіяни вдвічі збільшили застосування дронів-камікадзе, як порівняти з першою декадою місяця.