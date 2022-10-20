Заступник Кличка спростував виділення 183 мільйонів на будівництво Подільського мосту

Із бюджету Києва не виділяли додаткових коштів на добудову Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це заявив заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За його словами, це будівництво наразі не фінансують взагалі, а у змінах до бюджету Києва відображено кошти дорожньої субвенції, погоджені державою ще на початку року.

«У січні 2022 року «Укравтодор» погоджує Київській міській державній адміністрації розподіл коштів дорожньої субвенції, у тому числі на будівництво Подільського мостового переходу — 815 млн грн. Ця сума не змінювалась ані в червні, ані у вересні 2022 року», — пояснив Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що в жовтні 2022 року міська рада привела бюджет Києва у відповідність до погоджених «Укравтодором» показників, відобразивши у кошторисі міста гроші на будівництво Подільського мосту — 1,20 млрд грн, у тому числі за рахунок дорожньої субвенції — 815 млн грн.

За словами заступника мера, від початку 2022 року до бюджету столиці надійшло 0,285 млрд грн дорожньої субвенції. На капітальні видатки йшли 260 млн грн із них. Від 24 лютого капітальні видатки за рахунок дорожньої субвенції не фінансувались. І до кінця 2022 року цього також не очікується.

«За цих умов Київська міська державна адміністрація погодила із «Укравтодором» перерозподіл отриманих вже 260 млн грн дорожньої субвенції на поточний ремонт доріг, а не на капітальні видатки. Відповідно до статті 103-1 Бюджетного кодексу України дорожня субвенція може бути використана тільки на дороги», — наголосив заступник мера.