Генштаб: За добу ЗСУ знищили шість крилатих ракет, один гелікоптер та 16 дронів росіян

Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили шість крилатих ракет, один гелікоптер Ка-52 та 16 дронів росіян, серед них — 14 Shahed-136.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За попередніми даними Генштабу, влади Ірану та росії домовилися направити у росію радників та інструкторів для ударних дронів. Зокрема, відомо про підготовку операторів наявних безпілотників Shahed-136 та Arash-2, які можуть надати росіянам у перспективі.
- Про те, що іранські інструктори в Україні уже керують запусками дронів Shahed-136 і навчають цьому росіян, раніше писав Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.
- А от агентство Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що Іран відмовився поставляти росії більш потужні дрони-камікадзе Arash-2. Там не хочуть, щоб США отримали доступ до цих технологій.
- Бойові дрони-камікадзе Arash-2 мають розмах крил до 4 м, довжину до 4,5 м, а дальність до 1 000 км, а за деякими джерелами — 1 600 км. Їхня бойова частина може бути в кілька разів більшою, ніж у Shahed-136.