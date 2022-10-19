Bild: Президент Німеччини Штайнмаєр скасував візит до Києва

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до Києва.

Про це пише Bild.

Канцелярія федерального президента аргументувала такий крок «міркуваннями безпеки». За інформацією видання, Федеральне міністерство закордонних справ, МВС і органи безпеки Німеччини порадили президенту не їхати до Києва.

«Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато міжнародних дипломатів і гостей, які хочуть показати свою присутність у столиці просто зараз», — сказав Bild неназваний представник українського уряду.