Канцлер Шольц не хоче їхати до Києва через відмову прийняти президента Німеччини. Український посол назвав його «ображеною ковбасою»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився їхати до Києва через те, що незадовго до цього українська влада відмовилася приймати у столиці президента ФРН Франк-Вальтера Штайнмаєра. Посол України у Німеччині Андрій Мельник назвав Шольца «ображеною ковбасою».

Про це він заявив у коментарі виданню Spiegel.

«Грати в ображену ковбасу — звучить не дуже по-державному. Йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок», — зазначив Мельник.

Перед тим Шольц заявив, що досі вважає «дуже значною подією» те, що Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві.

«Це стримує. Цього не можна робити», — сказав Шольц в інтервʼю німецькій громадській телекомпанії ZDF.

Штайнмаєр хотів відвідати Київ разом із президентами Польщі, Латвії, Естонії та Литви, але в останній момент його візит скасували. Причиною цього назвали те, що Штайнмаєр тривалий час мав тісні звʼязки з росією та лобіював будівництво «Північного потоку — 2». Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що «ми не країна для трагічних селфі, а в нас реальна війна». Тому приїжджати потрібно з конкретними пропозиціями допомоги.