У Львові та області скоротили тривалість комендантської години

На Львівщині з 19 жовтня скоротили тривалість комендантської години.

Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий.

Відтепер комендантська година триватиме пʼять годин — із 00:00 до 05:00. Раніше комендантська година у Львівській області тривала із 23:00 до 06:00.

Козицький нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток і документів, які посвідчують особу.