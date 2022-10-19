«Вдавати, що нічого не відбувається, некоректно». У МЗС України відповіли Китаю, де «не побачили» ударів росіян по Києву

У Міністерстві закордонних справ України відповіли Китаю, де «не побачили» удари росіян по Києву. Там здивувалися, що китайський посол не передає Пекіну інформацію про події в українській столиці.

Про це у своєму Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко.

«Мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю. Наше посольство в Пекіні також регулярно надсилає в китайське зовнішньополітичне відомство інформацію про злочини росії в Україні», — зазначив він.

Ніколенко наголосив, що в Україні очікують більш проактивної ролі Китаю як постійного члена Ради безпеки ООН.

«Не може бути компромісів чи політичних нюансів, коли мова йде про засудження варварських злочинів проти цивільного населення», — підкреслив Ніколенко.