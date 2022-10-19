У МЗС Китаю заявили, що «нічого не знають» про атаку на Київ. Закликають до «спокою і стриманості»

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що «нічого не знають» про атаку на Київ 17 жовтня, коли загинуло пʼять цивільних, та заявили, що для деескалації потрібно проявляти «спокій і стриманість».
Відповідну заяву зробив речник МЗС КНР Ван Веньбінь.
Журналіст попросив його прокоментувати останні російські атаки на Київ, проте речник МЗС заявив, що він «нічого про це не знає». У своєму коментарі війну він назвав «кризою в Україні», а позицію Китаю щодо неї «послідовною та чіткою».
«Я не знаю про те, що ви згадали. Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною та чіткою. За нинішніх обставин усі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій і стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи в Україні, для спільної деескалації ситуації», — відповів він на запитання журналіста щодо останньої атаки безпілотників на Київ.
- У вересні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Нью-Йорку з держрадником і головою МЗС Китаю Ваном Ї. За словами міністра, його колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету й територіальної цілісності України, як і те, що «сила не має бути засобом вирішення суперечок».
- Китай не засуджує напад росії на Україну і водночас посилює двосторонню торгівлю на тлі західних санкцій.