Атака дронів на Київ: кількість жертв удару по житловому будинку зросла до пʼяти

Кількість загиблих внаслідок удару ворожого дрона-камікадзе по житловій будівлі у Києві зросла до пʼяти.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Із-під завалів будинку в центрі столиці, у який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки. Це вже пʼята жертва варварської атаки росії на столицю 17 жовтня», — написав столичний голова.
Він додав, що пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають, також розбирають завали та вивозять будівельне сміття.
- Зранку 17 жовтня росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Над центром країни збили 11 безпілотників. Загалом у бік Києва летіли 28 дронів (більшість знищена). У столиці дрони влучили у енергетичну інфраструктуру і житловий будинок. Загинули чотири людини.
- Українські сили збили щонайменше 37 іранських дронів-камікадзе з вечора 16 жовтня до ранку 17 жовтня. Це 85% тих безпілотників, які атакували українські міста з південного напрямку.