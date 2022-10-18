Атака дронів на Київ: кількість жертв удару по житловому будинку зросла до пʼяти

Кількість загиблих внаслідок удару ворожого дрона-камікадзе по житловій будівлі у Києві зросла до пʼяти.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Із-під завалів будинку в центрі столиці, у який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки. Це вже пʼята жертва варварської атаки росії на столицю 17 жовтня», — написав столичний голова.

Він додав, що пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають, також розбирають завали та вивозять будівельне сміття.