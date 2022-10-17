Ударом з дрона росіяни вбили у Києві вагітну жінку та її чоловіка

Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців.

«Серед них — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6-му місяці вагітності. Росія — країна-терорист!» — написав мер столиці Віталій Кличко.