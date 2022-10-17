На Сумщині від ракетного удару окупантів по обʼєкту енергоінфраструктури загинули три людини

Після ворожого удару по обʼєкту енергетичної інфраструктури у Сумській області загинули три людини.
Про це повідомляє голова Сумської області Дмитро Живицький.
«О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в обʼєкт цивільної інфраструктури. Щонайменше троє людей загинуло. Девʼять — поранені. Під завалами досі знаходяться люди», — повідомив Живицький.
Він додав, що на Сумщині від електропостачання відключені 1 625 абонентів, і звернувся до жителів області з проханням економити споживання електроенергії у години пікового навантаження (08:00—11:00 та 17:00—22:00).
- Вранці 17 вересня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.