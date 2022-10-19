Росіяни влучили ракетою по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині. Люди не постраждали

Війська росії 19 жовтня атакували ракетами Бурштинську теплову електростанцію біля міста Бурштин Івано-Франківської області.

Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

Через обстріл на ТЕС почалася пожежа. Люди не постраждали.

«Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Дякуючи богу, жертв немає», — сказала Онищук.

Дорогу навколо станції перекрили, але є обʼїзд через навколишні села.

Голова Івано-Франківської ОВА закликала мешканців області обмежити використання електричних приладів з 17:00 до 23:00.

Згодом Світлана Онищук повідомила, що рятувальники загасили пожежу на станції.