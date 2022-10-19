Кулеба: Греція почала передавати Україні бойові машини піхоти

Греція розпочала передачу Україні радянських бойових машин піхоти (БМП-1).

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції за підсумками переговорів із грецьким колегою Нікосом Дендіасом.

«Не буду приховувати, особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Уже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність та обороноздатність нашої країни», — зазначив він.

Кулеба подякував грецькій стороні за цю допомогу і додав, що Греція також розглядає український запит на засоби протиповітряної оборони.

БМП-1 — це перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, яка може плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів.