Греція передасть Україні 40 радянських БМП-1. Про це Міністерство оборони повідомило 16 вересня.
Ці машини Греції компенсує Німеччина, яка передасть 40 Marder.
БМП-1 — це перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, яка може плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою.
- Наприкінці серпня стало відомо, що Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти BVP-1. Натомість Німеччина відправить у Словаччину 15 танків Leopard 2A4, необхідну амуніцію та запасні частини.
- 15 вересня стало відомо, що Німеччина вперше з початку російського вторгнення в Україну передасть ЗСУ бронетехніку. Йдеться про 50 бронеавтомобілів Dingo. Крім цього, німці передадуть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS і близько 200 ракет. Підготовка екіпажів буде в Німеччині й почнеться вже у вересні.