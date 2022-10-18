Нацбанк перевірятиме колекторські компанії без попередження. За яких умов це відбуватиметься

Національний банк України узгодив порядок інспектування колекторських компаній. Відтепер їх перевірятимуть позапланово та без попереднього повідомлення.

Про це повідомляють у пресслужбі НБУ.

Нацбанк перевірятиме колекторів за таких підстав:

якщо вони не нададуть вчасно та в повному обсязі необхідні документи відповідно до законодавства або вимог НБУ;

якщо клієнти та інші люди свідчать про порушення колекторами вимог щодо етичної поведінки;

якщо колекторська компанія відсутня за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі;

якщо кредитодавець не здійснює належний контроль за діяльністю колекторської компанії.

Крім того, Нацбанк розширив повноваження Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Відтепер Комітет може вирішувати, чи застосовувати щодо колекторів-порушників заходи впливу.