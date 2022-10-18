Bloomberg: Туреччина випробовала секретну балістичну ракету

Туреччина провела випробування балістичної ракети малої дальності над Чорним морем.
Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.
Ракету запустили з мобільної платформи поблизу міста Різе близько 07:00 за місцевим часом. За словами співрозмовників Bloomberg, снаряд пролетів 561 кілометр і впав біля узбережжя міста Сіноп.
Розробка секретного проєкту під назвою «Тайфун» тривала кілька років. Керівництво оборонної промисловості Туреччини, яке контролює виробництво зброї, відмовилося розголошувати будь-яку інформацію про цю ракету.
- У серпні 2022 року росія заявила, що підписала контракт на постачання Туреччині додаткових ракет протиповітряної оборони. За словами голови федеральної служби з військово-технічного співробітництва рф, документ передбачає виробництво в Туреччині компонентів російської системи С-400.
- Агентство оборонних закупівель Туреччини заперечило факт підписання цієї угоди та заявило, що з моменту підписання початкового контракту у 2017 році жодних змін не було.