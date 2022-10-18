НАБУ підозрює ексголову Фіскальної служби у махінаціях з відшкодуванням ПДВ на понад 3 мільярди гривень

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру ексголові Державної фіскальної служби у махінаціях з відшкодуванням податку на додану вартість на 3,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Підозру також оголосили раднику голови. Їм інкримінують одержання $5,5 мільйона та понад €21 мільйона неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину це понад 722 мільйони гривень. Про підозру у підкупі також повідомили і власнику агрохолдингу. Зазначається, що збір доказової бази НАБУ розпочало ще 2017 року.

НАБУ не називає прізвищ підозрюваних, але згідно з даними з відкритих джерел, у 2017 році ДФС очолював Роман Насіров.