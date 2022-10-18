СБУ: Посадовці «Антонова» попри застереження не вберегли «Мрію» від знищення

Служба безпеки України встановила, що посадовці держпідприємства «Антонов» попри застереження державних органів не убезпечили літак Ан-225 «Мрія» від знищення під час вторгнення росії.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони летовища. Усе це призвело до знищення Ан-225 та ще кількох літаків», — заявили в СБУ.
Зараз вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи. Під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, спецслужба виявила й факти інших злочинів.
Так, колишнього гендиректора «Антонова» викрили на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку. У березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них — його близький родич.
- Літак Ан-225 був знищений під час ворожих обстрілів у Гостомелі. У березні керівництво «Антонова» звинуватили у тому, що літак зруйнували через його безвідповідальність. Судно не евакуювали, хоча така можливість була.
- Уже 24 березня «Антонов» відкрив рахунок для збору коштів на відновлення «Мрії».
- 29 березня «Укроборонпром» усунув з посади гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова за підсумками службового розслідування після перевірки окремих фактів.