Через ракетні обстріли Житомир залишився без світла і води

У Житомирі внаслідок завданих росією ударів немає електро- та водопостачання.

Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

«Ранок почався з прильотів по Житомиру. Зараз у місті немає світла та води. Лікарні — на резервному живленні. Працюємо», — написав він.

Інформацію про постраждалих та пошкодження влада обіцяє надати згодом.

«Після сигналу відбою — прохання забрати дітей зі школи та садочків! Очного навчання сьогодні не буде! У звʼязку з відсутністю електроенергії обіди у дошкільних навчальних закладах не будуть приготовлені», — додав мер.