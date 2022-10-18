Через ракетні обстріли Житомир залишився без світла і води

У Житомирі внаслідок завданих росією ударів немає електро- та водопостачання.
Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.
«Ранок почався з прильотів по Житомиру. Зараз у місті немає світла та води. Лікарні — на резервному живленні. Працюємо», — написав він.
Інформацію про постраждалих та пошкодження влада обіцяє надати згодом.
«Після сигналу відбою — прохання забрати дітей зі школи та садочків! Очного навчання сьогодні не буде! У звʼязку з відсутністю електроенергії обіди у дошкільних навчальних закладах не будуть приготовлені», — додав мер.
- Вранці 18 жовтня російські війська обстріляли обʼєкти енергетики в Дніпрі та Житомирі. Також відомо про вибухи в Харкові. У Києві війська рф атакували обʼєкт енергозабезпечення.