Росіяни вдарили чотирма ракетами по енергетиці в Житомирі та Дніпрі

Росіяни вдарили чотирма ракетами по обʼєкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі. Там пожежа і серйозні руйнування.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що без електрики залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій «Дніпроводоканалу». На лівому березі міста перебої з водою.

«Усі служби стануть до роботи, тільки-но мине небезпека нових атак. Будь ласка. Нам допоможе лише економне споживання. Заощаджуємо електрику всюди, де можливо. Зараз це надважливо», — наголосив Резніченко.