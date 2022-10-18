Окупанти завдали удару по обʼєкту енергетичної інфраструктури Києва

Російські загарбники завдали удару по одному з обʼєктів енергетичної інфраструктури у Києві.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Попередньо, три «прильоти» в обʼєкт енергозабезпечення на Лівому березі міста», — повідомив він. Мешканці житлового масиву Троєщина повідомляють про відсутність електрики. У місті знову оголосили повітряну тривогу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що удару зазнав обʼєкт критичної інфраструктури у Деснянському районі. «Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом», — додав він.