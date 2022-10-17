Угорщина не підтримала навчальну місію ЄС для ЗСУ

Уряд Угорщини не підтримав пропозицію Європейського Союзу розпочати навчальну місію для українських військових.

Про це пише Budapest Times.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що такий крок загрожує ескалацією у війні. Він став єдиним представником країни ЄС, який відмовився голосувати.

«Все, що веде до ескалації, — це не те, що ми вважаємо гарною ідеєю», — сказав він і додав, що в результаті Центральна Європа може бути втягнута в конфлікт.

Голова МЗС Угорщини зазначив, що його країна не хоче витрачати свої ресурси на тренувальну місію для українців. Проте його відмова не завадила затвердити пропозицію.

За словами Сіярто, питання проходу через Угорщину військ та вантажів для навчальної місії ЄС завжди вирішуватимуть індивідуально.