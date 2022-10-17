«Нам потрібно більше, набагато більше». Новий посол України прибув до Німеччини та попросив зброї

Новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв прибув до Берліну та заявив, що працюватиме над збільшенням поставок зброї Україні.

Про це він сказав у своєму Twitter.

«Дякую федеральному уряду за всю допомогу та зброю, яка була надіслана в Україну, щоб ми могли захистити себе в цій варварській війні. Мушу бути відвертим: нам потрібно більше, набагато більше. І я працюватиму задля того, щоб ми, європейці — українці та німці — зробили нашу Європу безпечною», — сказав посол у відеозверненні німецькою мовою.