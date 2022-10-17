Унаслідок ранкових ударів ворога без світла залишилися 585 населених пунктів

Унаслідок ранкових ударів 585 населених пунктів країни залишаються знеструмленими. Де це можливо, підрозділи ДСНС залучають мобільні електростанції для подачі електроенергії населенню.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
За його словами, роботи з розбирання завалів у Києві ще тривають. Під час ліквідації наслідків нападу відбулася повторна атака, під час якої постраждали двоє працівників ДСНС.
- Вранці 17 жовтня росія знову атакувала Україну іранськими дронами. Над центром країни ЗСУ збили 11 безпілотників. У бік Києва летіли 28 дронів, більшість із них збили, однак є пошкодження енергетичної інфраструктури та влучання в житловий будинок у центрі столиці — щонайменше четверо загиблих. У Сумській області також троє загиблих і пошкоджена енергетична інфраструктура. У Дніпропетровській області росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в Камʼянському районі.