Міноборони: Усіх військових на фронті забезпечили зимовою формою

У Міністерстві оборони запевнили, що вже забезпечили всіх військових на фронті зимовою формою. Зазвичай офіційно армія переходить на зимову форму з 15 жовтня.

Про це в інтервʼю УНН розповів заступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов.

«Першочергова потреба, а це насамперед ті люди, які безпосередньо перебувають у зоні бойових дій, вони забезпечені практично на 100%, але поставки йдуть кожного дня — це досить великі обсяги, й ми зараз ведемо роботу практично «з коліс». Усе, що надходить до логістичних складів ЗСУ, практично відразу направляється командуванням на забезпечення частин. Засобами захисту (шоломи, балістичні бронежилети) зараз ми забезпечили Збройні сили повністю, увесь особовий склад, ми вже навіть створили досить великі запаси. Сьогодні ми вже перейшли до утворення стратегічних запасів», — підкреслив він.

За його словами, західні партнери також активно допомагають у забезпеченні військових. Йдеться про закупівлі та передачу рукавиць, взуття, маскувальних елементів, наметів, тощо.

«Особливо важливі намети — зрозуміло, що в умовах війни дуже багато частин роздислоковано, вони не можуть перебувати в приміщеннях. Ми також, зі свого боку, займаємось засобами обігріву. Командування Сил логістики має підрозділи, які також займаються закупівлею палива та обігрівачів — це ті обігрівачі, які стоять на передовій, в укріпленнях, у місцях перебування наших військових. Це спільні зусилля», — наголосив заступник міністра.